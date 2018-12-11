محمد المنصور: «مركز النوير» مصنع للمواهب الفنية

المصدر: الكويت- البيان الرياضي

عبر الفنان الكويتي محمد المنصور، عن رفضه لما تناولته الدراما العربية تجاه «أصحاب الهمم» وقال: «حان الوقت إلى تقديم مواهبهم وإظهارهم بالشكل اللائق، لقد تشرفت بتأسيس مؤسسة النوير في الكويت، والالتحاق بها بالمجان، وتستهدف أبناءنا وبناتنا من ذوي الإعاقة، ومن لديهم مواهب فنية تشمل العزف، الغناء، والتمثيل، بالإضافة إلى الفنون التشكيلية، ونعمل أيضاً على التواصل مع الأولمبياد الخاص والجهات المعنية والتنسيق لإبراز أولادنا، والذين لديهم إمكانيات فنية ورياضية». كما ذكر أنه اشتق الاسم من زهرة النوير وهي التي تشق طريقها في البيئة الجبلية وتتحدى الصعاب البيئية.

أضاف المنصور: «المؤسسة تنطلق من الكويت وإلى محيطها الخليجي والعربي، على ثلاث مراحل زمنية، وهي غير ربحية، وستفتح رسمياً في يناير 2019، بعد استيفاء الأمور الإدارية وإصدار التراخيص، وقد استقطبت بالفعل عدداً لا بأس به، نعمل على تدريبه بحسب الهواية الفنية التي يجيدها، والجميع مدعو إلى إنجاح «النوير» في عالمنا العربي».

كما وجّه المنصور رسالة إلى اللجنة المنظمة المحلية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، بالسماح بتقديم فرقة موسيقية تشارك في مراسم الألعاب العالمية مارس 2019، معتبراً التعاون بمثابة التقاء روافد النهر في مصب واحد، حيث إن الأولمبياد الخاص حركة رياضية عالمية عظيمة، ومؤسسته تعنى بتطوّر الجانب الإبداعي. وقد آن الأوان لكي نفتش عن هذه الكنوز وصقلها بالتدريب اللازم.