6 ميداليات إماراتية في بناء الأجسام ببطولتي إسبانيا ومنغوليا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق لاعبو منتخبي الإمارات لبناء الأجسام والماسترز والقوة البدنية للرجال والشباب، 6 ميداليات ملونة، منها 4 فضيات وبرونزيتان وذلك خلال مشاركتهم في بطولة العالم بإسبانيا وبطولة آسيا للقوة البدنية في منغوليا، حيث فاز اللاعب منصور المرزوقي بالميدالية الفضية لوزن 74 بالقوة البدنية للبرنج بريس ونال زميله احمد حيدر فضية وزن 83 كغ.

كما فاز اللاعب عبد الله المازمي بفضية وزن 93 كغ، وذلك في المنافسات الآسيوية التي أقيمت في منغوليا، وفي بناء الأجسام، حقق اللاعب حمد أحمد حسين فضية بطولة العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا.

كما حصل اللاعبان حمد الجنيبي وأحمد حسين على ميداليتين برونزيتين في البطولة العالمية أيضاً، وحظي لاعبو المنتخب الوطني للقوة البدنية باستقبال بالورود في مطار دبي الدولي لحظة الوصول أول من أمس.