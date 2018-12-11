الشارقة تتجمل لاستضافة الجولة الختامية لمونديال زوارق الفورمولا 1

المصدر: لشارقة - علي شدهان

تنطلق بعد في مياه بحيرة خالد في الشارقة، منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والتي يدخلها فريق أبوظبي، بتالقه في الجولات الماضية، ما جعله مرشحاً فوق العادة، لمعانقة اللقب العالمي الكبير بقيادة النجم ثاني القمزي.

وتبدأ منافسات جولة الشارقة، بسباق السرعة بعد غد، فيما يقام السباق الرئيس السبت، بمشاركة صفوة الزوارق والمتسابقين المتأهلين من سباق كسر الزمن، سعياً للفوز باللقب العالمي، وكشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، تفاصيل الجولة من خلال مؤتمر صحافي عقدته بفندق هيلتون الشارقة بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لنادي الشارقة للرياضات البحرية وعدد من اعضاء النادي ونخبة من المتسابقين، أبرزهم ثاني القمزي، ونيكولو دي سان جيرمانو المروج العالمي لسباقات الفورمولا 1، والدراجات المائية.

إعجاب الجميع

وأبدى المدفع ارتياحه لمستوى تحضيرات جولة الشارقة، مشدداً أن جعل الشارقة وجهة سياحية عالمياً، هو الهدف الأكبر من إقامة أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، لافتاً إلى أن النجاح بات أمراً محتماً للشارقة التي اعتادت منذ أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن احتضان وتنظيم جولة دائماً تنال الإعجاب ، متمنياً أن يحقق فريق أبوظبي الفوز بلقبي بطولة العالم، وجولة الشارقة.

حلم اللقب

و شدد ثاني القمزي قائد زورق فريق أبوظبي 5، أنه جاهز للتحدي، مشيراً إلى أنه لن يتنازل عن حلمه بإحراز لقب بطولة العالم، موضحاً أن رصيده في لائحة الترتيب العام والبالغ 74 نقطة، يمنحه فرصة التطلع للقب العالمي شرط أن يحصل على أي مركز يؤهله قبل المتصدر الحالي للائحة، زميله شون تورنتي قائد زورق فريق أبوظبي 6، متمنياً أن تعاود الشارقة منح ابتسامتها له كما حصل في الجولات الماضية.

أسبوع الشارقة

تندرج جولة الفورمولا العالمية، ضمن أسبوع الشارقة للبطولات العالمية 2018 والذي ينطلق اليوم، ويشتمل على سباقات الدراجات المائية، وزوارق الفورمولا 4، إضافة إلى سباقي زوارق الفورمولا 1، إلى جانب العديد من الفعاليات المائية ذات الصلة.