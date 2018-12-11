114 مشاركاً في دولية دبي لـ«الكروس فيت» للياقة

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم بطولة دبي الدولية للكروس فيت للياقة البدنية بمشاركة 114 رياضيا، اعتباراً من الغد وتستمر لمدة أربعة أيام، والتي تقام للعام السابع على التوالي بالتعاون مع المجلس في ثلاثة أماكن مختلفة هي: شاطئ فندق القصر، ومحمية المرموم، واستاد دبي للتنس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المجلس، بحضور غازي المدني مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وسعود الشامسي مدير البطولة، ومحمد غزاوي المدير الفني للبطولة، ودييجو سينتينو مستشار البطولة، ومات فريزر بطل العالم في الكروس فيت، وولورا هورفاث حاملة لقب البطولة ثلاثة أعوام متتالية، وسيحصل الفائزون في البطولة على جوائز تصل قيمتها 2.2 مليون درهم مقسمة على ثلاث مراحل.

دعم الفعاليات الدولية

وقال محمد غزاوي المدير الفني للبطولة يسرنا تقديم كافة سبل الدعم لتنظيم هذا الحدث الرياضي المتميز، حيث يحرص المجلس دائمًا على دعم الفعاليات الدولية التي تساهم في إبراز اسم دبي ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

كما أن هذه البطولة قد أثبتت وجودها خلال السنوات الماضية حتى أصبحت بطولة عالمية، ومن جانبه قال سعود الشامسي مدير البطولة: نحن سعداء بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم هذه البطولة التي تحولت من المحلية إلى العالمية.

سعادة

عبر كل من لورا هورفاث ومات فرازر عن سعادتهما بالمشاركة في البطولة، وقالا إنهما جاءا إلى دبي قبل أسبوعين من انطلاق البطولة لكي يتمكنا من الاستمتاع بالأجواء الرائعة ومشاهدة أبرز المعالم السياحية التي أصبحت من أشهر المعالم في العالم.