منتخباتنا ترفع راية التحدي في «غولف الخليج» بمسقط

المصدر: مسقط - فائز بجبوج

أوقعت قرعة بطولة الخليج الثانية والعشرين للرجال والحادية عشرة للشباب تحت 18 سنة والخامسة للناشئين تحت 15 سنة والرابعة للفتيات، التي انطلقت منافساتها أمس، وتستمر حتى 13 الجاري بنادي غلا للغولف في العاصمة العُمانية مسقط، منتخبنا الوطني للرجال مع منتخبي السعودية والكويت.

ويتألف «أبيض» الغولف من اللاعبين: خالد يوسف وأحمد سكيك وسيف ثابت وداوود جفال، بينما أوقعت قرعة منتخب الشباب تحت 18 سنة والمكون من: محمد عادل الهاجري وراشد منصور العمادي وراشد القبيسي، مع منتخبي البحرين وعُمان.

بينما يتنافس منتخب الناشئين تحت 15 سنة والمكوّن من: عبيد محمد الحلو، وسلطان عصام الجسمي، وراشد عصام الجسمي، مع منتخبي عُمان والبحرين، ورفعت جميع منتخباتنا راية التحدي، وصولاً لمنصّات التتويج، وتقديم صورة مشرفة للغولف الإماراتي خليجياً.