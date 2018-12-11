إطلاق صندوق رعاية الموهوبين الرياضيين الأحد

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تحت رعاية وحضور اللواء محمد خلفان الرميثي تعلن الهيئة العامة للرياضة عن استعداداتها للإطلاق الرسمي لصندوق رعاية ودعم الموهوبين الرياضيين، صباح الأحد المقبل في أبوظبي، من خلال حفل رسمي يعقبه مؤتمر صحفي، للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالصندوق.

وقال سعيد عبدالغفار حسين أمين عام الهيئة العامة للرياضة، إن الهيئة عملت منذ الإعلان عن الصندوق بداية العام الجاري، على إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بصندوق دعم ورعاية الموهوبين الرياضيين إضافة إلى وضع المعايير الفنية والتقييمية له، كما عقدت اللجنة المعنية بإعداد متطلبات الصندوق اجتماعات عدة وورش عمل خلصت إلى قائمة من الأسس المدروسة بالتعاون مع عدد من الخبراء ذوي الاختصاص في مجال الموهوبين الرياضيين.