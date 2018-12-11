النصر والشارقة يواصلان شراكة الصدارة في السلة منافسة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أفلت صاحب الضيافة فريق الشارقة من قبضة فريق البطائح، الوافد الجديد، على مسابقات كرة السلة، بعد أن تمكن الملك من تحقيق انتصار صعب بفارق نقطتين 90-88، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في افتتاح الجولة السادسة من ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام للرجال، والتي سجلت تخطي النصر حاجز النقطة المئة بفوزه على ضيفه بني ياس 104-77.

وبنتائج افتتاح الجولة، واصل الشارقة والنصر، فرض نفسيهما شريكين على الصدارة والمركز الأول برصيد 12 نقاط، بفارق النقطتين عن شباب الأهلي، فيما أودت خسارة البطائح ببقائه شريكاً مع الوصل على صعيدي النقطة التاسعة والمركز الرابع، وليحافظ بني ياس على مركزه السادس برصيد ثماني نقاط بفارق النقطتين عن الجزيرة والوحدة، وليتذيّل فريقا الظفرة والعين الترتيب متشاركين رصيد النقطة الخامسة، مع العلم بأن الجولة قد استكملت مساء أمس بلقاء شباب الأهلي والوصل، والوحدة مع العين، والجزيرة مع الظفرة.