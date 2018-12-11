ألمع نجوم العالم يشاركون في «تنس مبادلة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت «فلاش للترفيه»، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس 2018، النقاب عن قائمة تضم ألمع نجوم العالم، يشاركون في البطولة، المقرر لها يومي 27 و29 ديسمبر الجاري، في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، وتشمل قائمة المشاركين في البطولة لهذا العام أبطالاً يحملون 61 لقباً في البطولات الكبرى «غراند سلام»، منهم في بطولة السيدات مشاركة الشقيقتين الأكثر شهرةً في عالم التنس سيرينا وفينوس ويليامز.

وستضم منافسات الرجال أربعة من المصنفين العشرة الأوائل على مستوى العالم، وتنطلق البطولة بمواجهة بين حامل اللقب كيفن أندرسون، وهيون تشونغ، وفي الساعة السادسة مساءً، يتواجه اللاعب دومينيك ثيم مع كاران خاشانوف، المصنف 11 عالمياً،.

وفي الساعة الثامنة مساءً ستكون المواجهة المرتقبة بين سيرينا ويليامز، وشقيقتها الكبرى فينوس ويليامز، في المباراة الأولى التي تجمع بينهما وجهاً لوجه في أبوظبي، وفي منافسات الرجال حصل كل من المصنف الأول عالمياً، والحائز على 14 لقب «غراند سلام» نوفاك ديوكوفيتش، والمصنف الثاني عالمياً رفائيل نادال، الحائز على 17 بطولة كبرى، على بطاقة مباشرة للعبور إلى الدور نصف النهائي.