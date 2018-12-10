اليماحي يصطاد ذهبية البندقية في بطولة عام زايد للرماية

المصدر: العين - البيان الرياضي

توج سالم محمد اليماحي، نجم منتخبنا الوطني للرماية، بالميدالية الذهبية لمسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10م، في بطولة عام زايد للرماية، والتي أقيمت بالصالة الأولمبية، بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، بعد منافسة ضارية مع البحريني ناصر بن تركي، حيث حقق اليماحي 242.9 نقطة، لينفرد بالمركز الأول، وحقق بن تركي 242.7 نقطة، ونال الميدالية الفضية .

بطولة «أم الإمارات»

وفي مسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10م، ضمن منافسات بطولة «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، توجت بالميدالية الذهبية الرامية الصربية أندريا ارسوفيك بعد أن جمعت 249.0 نقطة ونالت الجائزة المالية وقدرها خمسة آلاف دولار أميركي وتلتها في المركز الثاني الفرنسية جوديث جومز برصيد 247.2 نقطة.

تدريب رماة «التراب»

وكما هو معروف فإن رماة الأطباق من الحفرة «التراب» المشاركين والمشاركات في بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات وبطولة عام زايد كانوا قد أنهوا التدريب الرسمي وسط منافسة قوية وتفاؤل بتحقيق معدلات رمي عالية وأرقام جيدة في اليومين المقبلين.خطوة موفقة وأكد عبد الله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم أن إقامة بطولة عام زايد جنباً إلى جنب مع بطولة سمو الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات كانت خطوة موفقة، وأعطت بعداً كبيراً للحدثين ويتواكب مع توجه اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية بمساواة الرياضيين من الجنسين، وأشار الزعابي إلى أن الاتحاد بصدد عقد مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن أضخم خطة نشاط له منذ إنشائه والتي تغطي البندقية الهوائية والمسدس والخرطوش والقوس والسهم.