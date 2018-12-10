تتويج الفائزين في بطولة روح الاتحاد للقوى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تألق أبطال اللجنة البارالمبية الإماراتية باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، مع ختام بطولة روح الاتحاد لألعاب القوى، التي استضافها مضمار وميدان نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة ، وتم تتويج الفائزين في مختلف المسابقات، حيث فازت سارة السناني لاعبة نادي أبوظبي بمسابقة رمي الرمح، وفي المجموعة الثانية لفئة الذكور فاز لاعب نادي خورفكان حسن ملاليح بالمركز الأول، وفي المجموعة الثالثة حصد المركز الأول لاعب نادي دبي عمير يونس، وفي مسابقات رمي القرص حقق المركز الأول عمير يونس، ولفئة الإناث انتزعت المركز الأول لاعبة نادي خورفكان عائشة الخالدي، وفي دفع الجلة حصل على المركز الأول عبدالله الظنحاني ، وفاز بسباق 100م فئة 34 محمد يوسف ، وبسباق 200م انتزع المركز الأول محمد يوسف.