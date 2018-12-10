30 فريقاً في بطولة الشارقة للدفاع عن النفس

المصدر: الشارقة - علي شدهان

كشف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، النقاب عن التفاصيل الخاصة ببطولته التي تقام لأول مرة في ألعاب الكاراتيه والتايكواندو والجودو، ويحتضنها المجمع الرياضي بنادي مليحة خلال الفترة من 13 حتى 15 الجاري بمشاركة 30 فريقاً يمثلون جميع الأندية الرياضية، والتخصصية، والمراكز الخاصة في الشارقة، وذلك في مؤتمر صحافي حاشد حضره عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأحمد العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، وأحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتي الاتحاد والنادي، ومحمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وأيوب حسين المدير التنفيذي للنادي، وحشد من المدربين والمدعوين.

تكريم الرزوقي

وتم خلال المؤتمر تكريم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، تقديراً لدوره الفاعل وجهوده القيمة في الارتقاء بمستوى لعبة الكاراتيه على الصعيدين المحلي والخارجي، ولدوره المميز في تعزيز العلاقة بين الاتحاد ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعموم أندية الدولة، ومن جانبه، أشاد عيسى هلال بجهود إدارة النادي في إقامة البطولة، والارتقاء بألعاب الدفع عن النفس، مثنياً على دور اتحاد اللعبة، كاشفاً النقاب عن إنشاء مجمعين رياضيين قريباً في الإمارة الباسمة دعماً للشباب، ، ، لافتاً إلى أن أبناء الإمارة الباسمة باتوا كل يوم يسمعون ويعيشون فعلياً مع خبر سار..

وبدروه، لفت العويس إلى أن الهدف المستقبلي للنادي هو تحويل البطولة إلى دولية.

مذكرة

جرى خلال المؤتمر توقيع مذكرة شراكة وتعاون بين اتحاد الكاراتيه ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تهدف إلى التعاون بين الجانبين، وإدامة نشر ألعاب الدفاع عن النفس في الإمارة، وإسناد تنظيم البطولات الخارجية، ومنها الآسيوية إلى النادي خلال الفترة المقبلة.