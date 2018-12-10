120 لاعبة في دولية سيدات الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

تشارك 120 لاعبة من 32 دولة في النسخة التاسعة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي تقام من 14 إلى 20 ديسمبر الجاري بنادي الشارقة للشطرنج والثقافة وينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتتقدم الإمارات الدول المشاركة بـ70 لاعبة، فيما تشارك 14 لاعبة من الاتحادات العربية و10 لاعبات من الجاليات المقيمة في الدولة، و39 لاعبة من دول أوروبية وآسيوية، وتبلغ قيمة جوائز البطولة 53 ألف درهم، وسيحصل أصحاب المراكز 12 الأولى على جوائز مالية، كما خصصت اللجنة المنظمة جائزتين لأفضل لاعبة إماراتية وأفضل لاعبة من أصحاب الهمم، و9 جوائز للاعبات نادي فتيات الشارقة حسب الفئات.

أبرز المصنفات

وتأتي البولندية مونيكا سوشكو في مقدمة المصنفات ثم الليتوانية كورينتي ديمانتي بينما تتقدم المصرية منى خالد المصنفات العرب، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة برئاسة نجلاء عبد الله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشطرنج في فندق سنترو بالشارقة، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة للشطرنج، ود. سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أن بطولة السيدات مكسب لشطرنج الإمارات وللاعبات العرب لما توفره لهنّ من فرص للاحتكاك بأفضل المصنفات واكتساب الخبرة، ومن جانبها، وجهت نجلاء عبد الله الشامسي الشكر إلى قيادة الإمارة على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام ولعبة الشطرنج بشكل خاص، وأوضحت أن الإقبال المتزايد من مختلف الجنسيات يؤكد النجاحات السابقة والمكانة، التي أصبحت تحظى بها بطولة سيدات على الساحة المحلية والدولية.

تتويج سالم

توج لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير وبطل العرب 2018 سالم عبدالرحمن بطلاً لبطولة اليوم الوطني 47، التي ينظمها نادي دبي سنوياً تزامناً مع هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، وهي من البطولات المصنفة دولياً، وقام أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس نادي دبي للشطرنج يرافقه رئيس الجهاز الفني نجيب محمد صالح بتتويج سالم عبد الرحمن في حفل الختام الذي أقيم بمقر النادي في منطقة الممزر أول من أمس.