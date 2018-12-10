فوز الشارقة والجزيرة في دوري أقوياء اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاد فريق الشارقة لكرة اليد لسكة الانتصارات عقب فوزه على النصر 23/19 في الجولة الثالثة من بطولة دوري أقوياء اليد، والتي أقيمت أول من أمس، ليرفع الملك رصيده إلى 7 نقاط منحته المركز الثالث بفارق الأهداف عن العين الوصيف بالرصيد نفسه، ومن جانبه، وضمن الجولة نفسها، تغلب فريق الجزيرة على بني ياس بنتيجة 21/31، ليحتل فخر أبوظبي المركز السادس برصيد 5 نقاط بينما السماوي يحل سابعاً في الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الظفرة، ويأتي على قمة الترتيب فريق شباب الأهلي برصيد 9 نقاط كاملة، وأما الوصل فيحتل المركز الرابع رغم غيابه عن الجولة وبفارق الأهداف عن فريق النصر، واستمر الوحدة في المركز التاسع والأخير برصيد نقطتين من جولتين.