عاد فريق الشارقة لكرة اليد لسكة الانتصارات عقب فوزه على النصر 23/19 في الجولة الثالثة من بطولة دوري أقوياء اليد، والتي أقيمت أول من أمس، ليرفع الملك رصيده إلى 7 نقاط منحته المركز الثالث بفارق الأهداف عن العين الوصيف بالرصيد نفسه، ومن جانبه، وضمن الجولة نفسها، تغلب فريق الجزيرة على بني ياس بنتيجة 21/31، ليحتل فخر أبوظبي المركز السادس برصيد 5 نقاط بينما السماوي يحل سابعاً في الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الظفرة، ويأتي على قمة الترتيب فريق شباب الأهلي برصيد 9 نقاط كاملة، وأما الوصل فيحتل المركز الرابع رغم غيابه عن الجولة وبفارق الأهداف عن فريق النصر، واستمر الوحدة في المركز التاسع والأخير برصيد نقطتين من جولتين.
منافسة
فوز الشارقة والجزيرة في دوري أقوياء اليد
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