دولية دبي للجوجيتسو تجذب النخبة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها السادسة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، في مجمع ند الشبا الرياضي، وسط إقبال واسع وحالة جذب لنخبة اللاعبين المحترفين الدوليين فوق 16عاماً للمنافسة ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة.

ونجحت بطولة دبي الدولة خلال نسخها الماضية في ترسيخ مكانتها العالمية كمنصة احترافية على ساحة رياضة الجوجيتسو، باستقطابها لاعبين دوليين متميزين، ومساهمتها في تعزيز خبرات اللاعبين المشاركين عبر الاحتكاك المباشر مع مختلف المستويات والمهارات في بيئة تنافسية عالية، فضلاً عن كونها محطة أساسية في مسيرة الاحتراف، إذ تمكنهم من جمع النقاط والارتقاء بتصنيفهم، وفق نظام التصنيف المعتمد لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

استراتيجية

من جانبه، أكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، ومدير بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، أن هذه البطولة تسهم في دعم استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة على مستوى العالم باستقطاب اللاعبين المحترفين على مستوى العالم، وضمن مجموعة متنوعة من المهارات والمستويات الفنية التي ستسهم بدورها في تطوير قدرات اللاعبين.

وقال البطران: «تكمن أهمية هذه البطولة في أنها تتيح للاعبينا إمكانية رفع تصنيفهم المحلي والدولي، والارتقاء بمسيرتهم الاحترافية إلى مستويات جديدة، ما يؤكد جدارتهم بالمنافسة في شتى المحافل الدولية، والاستمرار في تحقيق الإنجازات التي تحمل اسم الإمارات».

وتوجه البطران بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لرعايته الكريمة لهذه البطولة ودعمه لرياضة الجوجيتسو، وأكد أن استضافة إمارة دبي لهذه البطولة يعزز من مكانة دبي قبلة للرياضيين، وقال: «نحن على ثقة بأننا سنشهد منافسات حماسية ومستويات احترافية متقدمة، في ظل المشاركة الواسعة من ذوي السجلات الحافلة بالإنجازات على المستوى الوطني والدولي».

وأضاف البطران: «إن بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، تعتبر من أهم الأحداث السنوية على قائمة المنافسات المدرجة في الموسم الرياضي 2018 – 2019، فهي الحدث الذي ينتظره المدربون واللاعبون والمراقبون، لاستكشاف المواهب والقدرات الجديدة ومتابعة تطوراتها».