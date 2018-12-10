سباق السلم للدراجات الهوائية ينطلق 20 الجاري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشفت اللجنة المنظمة لسباق السلم للدراجات الهوائية، عن تفاصيل النسخة الثالثة من البطولة التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، برعاية «مِــراس» و«دبي القابضة»، وبمجموع جوائز مالية هي الأضخم من نوعها وتبلغ 3 ملايين درهم موزعة على السباقات الثلاثة التي يقام أولها 20 ديسمبر الجاري، والسباق الثاني 17 يناير المقبل، ويكون السباق الثالث والأخير 7 فبراير 2019.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة عمير جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وحضور أعضاء اللجنة ماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، رامي النابلسي رئيس اللجنة الفنية والمالية، ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، وفريق العمل من شرطة دبي الذي يضم العميد سيف مهير سعيد المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور والمقدم عبد الله عتيق مدير إدارة الفعاليات والمواكب والملازم أول جاسم محمد المرزوقي رئيس قسم الفعاليات.

تطور

وقال رئيس اللجنة المنظمة في بداية المؤتمر الصحفي: يشرفني في البداية أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوجيهاته الأبوية ودعمه اللامحدود لهذا السباق الذي يواصل التطور والنمو، ويحقق المزيد من النجاحات حتى أصبح الحدث الأهم الذي ينتظره درّاجونا في كل عام، كما يسرني أن أعلن عن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة متسابقين من دول مجلس التعاون الخليجي في النسخة الثالثة من السباق، وهو الأمر الذي يتيح لهم المشاركة في هذا السباق الكبير والتنافس مع درّاجينا وكذلك مع الأجانب المقيمين في الدولة، الذي سيرفع من المستوى الفني للجميع ويساهم في تطوير هذه الرياضة الرائعة.

وأضاف: قامت اللجنة العليا المنظمة للسباق باختيار مسارات جديدة للسباق الذي يبلغ طولها 124 كيلومتراً وتمر بمناطق جميلة ضمن منطقة سيح السلم بمحمية المرموم الطبيعية الأكبر من نوعها على الإطلاق، كما عملنا على توفير جميع مستلزمات نجاح مشاركة المتسابقين وإسعادهم، كما تقدم بالشكر إلى «مـِراس» و «دبي القابضة» على رعاية هذا السباق، وجميع الجهات الداعمة لنجاح الحدث الذي يهدف إلى تطوير رياضتنا المحلية ونشر ممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية.

تميز

من جهته، قال عبدالله الحباي، رئيس «مـراس» و«دبي القابضة»: «نحن فخورون بدورنا المتميّز في دعم العديد من المبادرات المحلية التي تركز على تعزيز رفاه وسعادة المجتمع من خلال الرياضة، لاسيّما في الوقت الذي نواصل فيه حثّ الأفراد على إتباع نمط حياة صحي مفعم بالنشاط والحيوية.

وتماشياً مع التزامنا المستمر، يسعدنا أن نكون جزءاً من النسخة الثالثة من سباق السلم للدراجات الهوائية، الذي يشكل فرصة مثالية لجميع هواة ركوب الدراجات من مختلف المستويات في المنطقة، ونتطلع إلى دعم المتسابقين من فئات المجتمع كافة في مضمار السباقات الثلاثة التي تُقام في إمارة دبي.

احترام

وأكد العميد سيف مهير سعيد المزروعي تخصيص 36 دورية عسكرية إضافة إلى خدمات الإسعاف والدفاع المدني وتأمين النقاط الساخنة كافة، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاقها بالكامل وأخرى بشكل جزئي لضمان سلامة المتسابقين ومشددا على ضرورة احترام المرافقين لتعليمات شرطة دبي وعدم الاقتراب من المتسابقين.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة للسباق عن تفاصيل النسخة الثالثة لسباق السلم للدراجات الهوائية، الذي سيتكون من 3 سباقات، يمتد كل منها لمسافة 124 كيلومتراً بمشاركة 200 متسابق موزعين على السباقات الثلاثة.

نخبة

وسيتم تخصيص السباق الأول لفئة الهواة الإماراتيين، ويشارك فيه أصحاب المراكز العشرين الأولى في الدورة الماضية إلى جانب المتأهلين من السباقات التأهيلية التي أقيمت الشهر الماضي بمجموع كلي يبلغ 60 متسابقاً، على أن يقام السباق بنظام الفردي والفرقي، بينما يخصص السباق الثاني لفئة المحترفين والنخبة، ويشارك فيه الإماراتيون والأجانب المقيمون ومتسابقون من دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى، بواقع 10 متسابقين هواة متأهلين من سباق السلم الأول، و15 متسابقاً من لاعبي الأندية الإماراتية، و15 متسابقاً أجنبياً مقيما في الدولة متأهلا من سباق الأجانب التأهيلي، و10 متسابقين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان، بمجموع كلي يبلغ 80 متسابقاً. ويخصص السباق الثالث لفئة الهواة الإماراتيين وستتم فيه دعوة جميع المشاركين في سباقات السلم بالدورة الثالثة وفتح التسجيل لمدة معينة لاختيار أول 60 متسابقاً أكمل التسجيل، على أن يقام بنظام الفردي والفرقي.

يذكر أن السباق يحظى بدعم كل من: القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للمرور، قناة دبي الرياضية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، المكتب الهندسي، الطاير للسيارات - فورد السيارة الرسمية للسباق، عيادة فاليانت، وبالتعاون مع اتحادات الدراجات الهوائية في: الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

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أعلنت اللجنة المنظمة للسباق عن توفير جميع وسائل الراحة والأمان للمشاركين بما في ذلك الكوادر الطبية وسيارات الإسعاف المتخصصة للمساعدة الفورية، كما ستوفر اللجنة المنظمة 5 محطات على مسار السباق لتوفير المياه للدرّاجين، كما سيتم وضع سيارة للتنظيف خلف المتسابقين من أجل القيام بعملية تنظيف المسار بصورة مباشرة.