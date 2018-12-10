ختام جائزة زايد الكبرى للهجن اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يسدل الستار اليوم الاثنين على منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018-2019، بإقامة أشواط الحول والزمول لهجن الجماعة وذلك عبر 18 شوطاً منها 10 أشواط في الفترة الصباحية و8 في الفترة المسائية على أرضية الميدان الغربي بالوثبة.

وستتنافس نجائب الأصايل خلال اليوم الختامي على 8 رموز في منافسات الفترة المسائية على مدار 8 أشواط لمسافة 8 كلم لكل شوط، هي الأغلى على الإطلاق خلال جائزة زايد الكبرى، إذ سيكون التنافس في الشوط الرئيس الأول على الرمز سيف بالإضافة إلى 2.5 مليون درهم وذلك في شوط الحول المحليات، بينما يحصل الفائز بالشوط الرئيسي الثاني والمخصص للحول المهجنات على سيف و2.5 مليون درهم، ويحصل الفائز بالشوط الرئيسي الثالث والمخصص للزمول المحليات على الرمز بندقية بالإضافة إلى مليون ونصف درهم، فيما ينال الفائز بالشوط الرابع المخصص للزمول المهجنات بندقية ومليون ونصف درهم.

صراع

وتشهد الأشواط الأربعة التالية المنافسة في فئة الإنتاج، حيث ينال الفائز بالشوط الرئيس الخامس للحول المحليات الإنتاج على الرمز سيف، وفي الشوط السابع سيكون الصراع على سيف الحول المهجنات الإنتاج، أما الشوطان الثامن والتاسع للزمول المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج فينال الفائز الرمز بندقية، بالإضافة إلى 2.5 مليون درهم في الشوطين الخامس والسادس، ومليون ونصف درهم في الشوطين السابع والثامن.

وكانت منافسات أمس لسن الحول والزمول والتي أقيمت على مدار 12 شوطاً في الفترة المسائية قد أسفرت عن فوز «شهد» لعامر محمد زايد المنصوري بأول الأشواط بزمن قدره 12.46.9 دقيقة، كما فازت «العزرة» لمحمد زايد خلفان المنصوري بناموس الشوط الثاني للحول المهجنات مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12.50.6 دقيقة.