جائزة الإبداع تستعد لحفل تكريم الفائزين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الاستعداد لتنظيم ملتقى الإبداع الرياضي العاشر الذي سيقام يوم 8 يناير المقبل، وحفل تكريم الفائزين في الدورة العاشرة الذي سيعقد في اليوم التالي في مركز دبي التجاري العالمي، وتقوم الجائزة باعتماد أسماء المشاركين في ملتقى الإبداع الرياضي العاشر الذي سيعقد تحت شعار «تجارب رياضية مبدعة»، والذي سيتضمن جلسات يتحدث فيها عدد من الفائزين بمختلف فئات الجائزة من أجل تسليط الضوء على إنجازاتهم، والتعرف على أبرز التحديات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها، وأهم المحطات في مشوارهم الرياضي، وكذلك التحاور معهم من العاملين في قطاعنا الرياضي من أجل نشر ثقافة التميز والإبداع في العمل الرياضي، وتكوين النموذج الإبداعي الذي يناسب كل رياضة وكل مجتمع.

تقدير خلدون المبارك

وكانت الجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي، قد أعلنت أسماء الفائزين في فئات الدورة العاشرة وهم عدد من الشخصيات الرياضية المحلية والعربية، حيث نال خلدون خليفة المبارك جائزة الشخصية الرياضية المحلية، وذلك تقديراً لجهوده في العديد من الملفات الرياضية المهمة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة في مقدمة منظمي الفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الرياضات، ومساهمته كرئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في تطوير أداء النادي رياضياً وتجارياً وحصول النادي على 9 ألقاب في 10 سنوات هي ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في بطولة كأس إنجلترا، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية ولقبان في بطولة الدرع الخيرية.

دور تركي آل الشيخ

ومنحت جائزة الشخصية الرياضية العربية إلى المستشار تركى آل الشيخ من المملكة العربية السعودية، وذلك لجهوده الكبيرة كرئيس للهيئة العامة للرياضة السعودية، واللجنة الأولمبية السعودية، والاتحاد العربي لكرة القدم، والاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، حيث أطلق العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير منظومة العمل الرياضي في المملكة العربية السعودية واستقطاب وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية والدولية، وكذلك تطوير منظومة العمل الرياضي العربي، كما عمل على دعم جهود العديد من الدول العربية لتعزيز علاقاتها مع المنظمات الرياضية الدولية، كما قام آل الشيخ بتطوير نظام بطولة الأندية العربية لكرة القدم وأطلق على نسختها الأولى لقب كأس زايد.

إبداع صلاح

وتم منح النجم المصري محمد صلاح جائزة الرياضي العربي المتميز وذلك تقديراً لإبداعه الكروي بعد أن قدّم موسماً استثنائياً مع نادي ليفربول سجل فيه 44 هدفاً في جميع المسابقات، كما نال لقب هداف الدوري الإنجليزي وأحسن لاعب فيه، استحق محمد صلاح أن يكون بين أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم ومستوى أوروبا في 2018، إضافة إلى نجاحه في قيادة منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا، ونجح في تسجيل هدفين فيها رغم الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا وأبعدته عن اللعب والتدريب لأسابيع، وحصوله على لقب أفضل لاعب في أفريقيا واعتباره أفضل محترف عربي في أوروبا.

فئات

إضافة إلى الفائزين في فئات التنافس الفردي والجماعي والمؤسسي محلياً وعربياً والمؤسسات الدولية، سيتم تكريم الفئات التقديرية التي تصدرتها أسماء الفائزين بالميداليات العربية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين وعدد من الناشئين والرياضيين الناشئين، وكذلك نجم كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين التونسي صالح الماجري، وغيرهم من الرياضيين من أصحاب الهمم والإداريين والمدربين المحليين والعرب.