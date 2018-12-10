تكريم طلال بن بدر وعيسى بن راشد في منتدى الثقافة الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت جمعية الرياضيين، منتدى الإمارات الرابع للثقافة الرياضية، بمقر الجامعة الأميركية بدبي، تحت شعار (الرياضة في رؤية القائد المؤسس زايد)، وذلك ضمن خطة عملها الرامية لتعزيز المهنية ونشر الوعي بالرياضة وكل ممارساتها وفق أسس يحكمها العلم والتخصص، وأوصى المنتدى في ختام أعماله بتوثيق الإرث الرياضي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجعله برنامج عمل للأجيال باعتباره القدوة في ممارساته ودعمه للرياضة والرياضيين ومضرب المثل في الإنجاز والعطاء للوطن، كما دعت التوصيات لتفعيل التواصل بين المؤسسات الرياضية المحلية والعربية من أجل نشر الثقافة الرياضية في أوساط الشباب من خلال مبادرات توعية تدعم الممارسات الرياضية وتعزز قيمته، وفي نهاية المنتدى تم تكريم الأمير طلال بن بدر بن سعود آل عبد العزيز، وعميد الرياضيين الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، تقديراً لجهودهما في دعم وإثراء الرياضة العربية، كما كرّم 3 شخصيات أثرت الرياضة المحلية والعربية تقديراً لعطائهم وهم الإعلامي محمد الجوكر أمين عام جمعية الإعلام الرياضي الإماراتية، وعلي حميد شيخ المعلقين الرياضيين، والدكتور علي سماكة كشخصية عربية أسهمت في إثراء الرياضة الإماراتية.