غولف الإمارات يدشّن مشواره الخليجي في مسقط

المصدر: مسقط - فائز بجبوج

تدشن منتخباتنا الوطنية للغولف صباح اليوم، مشوارها في بطولة مجلس التعاون الخليجي الثانية والعشرين للرجال، والحادية عشرة للشباب تحت 18 سنة، والخامسة للناشئين تحت 15 سنة، والرابعة للفتيات والتي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، وتستمر حتى 13 الجاري بنادي غلا للغولف، وكانت بعثة منتخباتنا قد حطت رحالها على أرض سلطنة عمان أول من أمس، وخضعت منتخباتنا الأربعة لحصتين تدريبيتين تحت قيادة المدرب التونسي سمير الولاني، للتأقلم على أرضية الملعب ومساراتها والاستعداد المبكر للدخول بأجواء هذا العرس الخليجي، ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، ويتألف منتخب الرجال من: خالد يوسف الجسمي وأحمد أكرم سكيك وسيف عمر ثابت وداود علي جفال، بينما يتكون منتخب الشباب من: محمد عادل الهاجري وراشد منصور العمادي وراشد القبيسي، ويضم منتخب الناشئين كلاً من: عبيد محمد الحلو وسلطان عصام الجسمي وراشد عصام الجسمي، وأما منتخب الفتيات فيتكون من: ريما محمد الحلو وعلياء منصور العمادي وحمدة سعيد السويدي، وتبدأ منافسات الجولة الأولى اليوم، على أن تقام يوم الخميس الجولة الرابعة والأخيرة وتوزيع الجوائز على الفائزين.