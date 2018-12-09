ختام بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أسدل الستار أمس على منافسات النسخة الثانية من بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور التلواح، والتي جرت فعالياتها في ساحة الاحتفالات بمنطقة مضب الفجيرة تحت إشراف وتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحظي اليوم الثاني بمنافسة قوية بمشاركة 121 طائراً ليصل العدد الإجمالي للطيور المشاركة إلى 620 طائراً على مدار أيام الحدث بجوائزمالية مليون درهم وزعت على 6 أشواط رئيسة.

شهد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي، فعاليات الختام وقام بتتويج الفائزين وسط حضورغفير، مشيداً بما ساهمت به البطولة من شحذ همم الشباب وتحفيزهم على ممارسة الرياضات التراثية التي تشكل جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية الإماراتية، كما أثنى سموه على الترتيبات التنظيمية للبطولة التي تحققت بفضل جهود وتكاتف فرق العمل.