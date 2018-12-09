«أفعال» يحلّق بخنجر ثنايا الجائزة الكبرى للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

شهدت عاصمة ميادين الهجن بالوثبة، أمس، تحديات سن الأبكار في اليوم الخامس لجائزة زايد الكبرى للهجن، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018-2019، بإقامة أشواط الثنايا للأبكار والجعدان المحليات والمهجنات المفتوح والمهجنات، حيث تنافست نجائب الأصايل على 8 رموز في الفترة المسائية، التي اشتملت على 14 شوطاً.

حضر المنافسات، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وانتزعت «أفعال» لخالد المري، أول رموز سن الثنايا لهجن الجماعة، حيث توّجت بناموس وخنجر الشوط الرئيس الأول المخصص للثنايا الأبكار المحليات المفتوح، وحلت في المركز الأول، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12.35.1 دقيقة، وأهدت «أفعال»، مالكها الجائزة المالية، وقدرها مليون درهم.

توج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، الفائزين برموز الثنايا، وسط سعادة بالغة من ملاك الهجن المتوجين بأغلى الرموز في جائزة زايد الكبرى للهجن.