القمزي بطل جولة أبوظبي للفورمولا1

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، البطل الإماراتي ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي وقائد زورقه 5 بعد أن تفوق وتمكن من حصد المركز الأول ولقب الجولة السادسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي أقيمت مساء أمس على كاسر الأمواج في إمارة أبوظبي، وحقق القمزي اللقب الغالي ليصل إلى النقطة رقم 74 في الترتيب العام للبطولة، في حين حل ثانياً في الجولة الفرنسي بيتر مورين قائد زورق شينزن شاينا 8 وثالثاً زورق الفنلندي سامي سيليو زورق ماد كروك 11.

وتوج فريق أبوظبي رسمياً بلقب موسم 2018 بعد أن ابتعد وبفارق كبير بزوارقه في الصدارة وبفارق النقاط، حيث يتصدر الترتيب العام شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 6 والذي حل سادساً في السباق برصيد 77 نقطة في حين يحل ثانياً القمزي برصيد 74 نقطة، وثالثاً إريك ستارك قائد زورق أبوظبي 35 برصيد 67 نقطة والذي تعرض لعطل أخرجه من المنافسة بعد أن كان في المركز الثالث، وليبتعد بذلك الفريق عن أقرب منافسيه بأكثر من عشرين نقطة وهو بيتر مورين ورصيده 54 نقطة، ولتكون المنافسة الآن محصورة بين زوارق أبوظبي فقط حيث سيتم تحديد هوية الفائز في الجولة الختامية من البطولة والتي ستقام الأسبوع المقبل في إمارة الشارقة.

جولة

وحسم فريق أبوظبي من خلال جولة العاصمة أيضاً لقبي الفرق والسرعة بعد أن ابتعد وبفارق كبير في لقب الفريق حيث وصل للنقطة 131 متجاوزاً أقرب منافسيه بأربعين نقطة، وأيضاً حسم لقب السرعة والذي حلق به زورق أبوظبي 35 برصيد 87 نقطة، حضر مراسم التتويج عارف العواني أمين مجلس أبوظبي الرياضي وحريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ونيكولو جيرمانو مروج بطولة العالم لزوارق الفورمولا1.

تهنئة

من جانبه، هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية فريق أبوظبي وثاني القمزي على الأداء المبهر والقوي والذي قدمه في منافسات جولة العاصمة، كما بارك سموه للفريق حسم لقب البطولة لمصلحته وبقائه في المنافسة على اللقب بين زوارقه الثلاثة فقط.

وأكد سموه أن فوز الفريق بلقب جولة العاصمة هو استمرار لنجاح الفريق القوي والمبهر هذا الموسم وتقديمه مستوى الفريق الأول والأفضل على مدار جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وقال سموه: نبارك للإمارات هذا الإنجاز والتألق للفريق في جولتنا في إمارة أبوظبي، ونبارك لكل الرياضيين كسب فريق أبوظبي لرهان جديد وتسجيل أرقام جديدة في البطولة. كما كشف سموه عن أن فوز الفريق بالمراكز الأولى واستمرار تصدر البطولة بجدارة في كل الجولات هو أمر طبيعي.

17 عاماً

من جهته، حلق القمزي والقرش الأبيض عالياً في سماء الإنجازات بعد أن تمكن من الفوز بلقب جولة العاصمة وأضاف لنفسه إنجازاً جديداً في سجل التميز والتفوق، وصنع مع فريقه الفرحة في الفوز بكل ألقاب البطولة، وعن لحظات الفوز يقول البطل: هي لحظة انتظرتها طويلاً منذ 17 عاماً، لم أتمكن مسبقاً من الفوز بلقب جولة أبوظبي وحللت في المركز الأول في أكثر الجولات التي شاركت من خلالها في مختلف أنحاء العالم، وبقيت جولة أبوظبي لغزاً بالنسبة لي حيث إنني أحرزت هنا المركز الثاني والثالث مراراً وتكراراً، واليوم حللت اللغز واقتنصت المركز الأول.

لقب

بدوره، أعرب سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية عن الفرحة الكبيرة والارتياح بعد أن حقق القرش الأبيض لقب العاصمة وكسب الرهان والتحدي، وأكد القمزي أن الفريق قد قدم صورة متكاملة للفريق المتجانس والمتناغم عبر أدائه القوي وتميزه في المنافسة.

فخر

بارك الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الرئيس التنفيذي للنادي؛ نجاح وتفوق فريق أبوظبي في الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، مؤكداً أن فريق أبوظبي هو فخر لكل إماراتي ووسام نجاح تعتز به الإمارات، خاصة مع التألق والتفوق الذي يعيشه الفريق ويحققه على مختلف الصعد، وعن فوز القمزي في جولة أبوظبي، قال: «نبارك للبطل الإماراتي الفوز والتألق في جولة العاصمة، فخور بابن الإمارات الذي ساهم في أن يصنع فوزاً غالياً .