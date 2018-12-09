«زلزال» لحمدان بن محمد بطل اليوم الوطني للشراعية 43 قدماً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج «زلزال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بطلاً لسباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس، على كورنيش العاصمة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بمشاركة 114 محملاً، وبلغت جوائز السباق 3 ملايين درهم، وحصل البطل على 210 آلاف درهم، فيما جاء في المركز الثاني «طوفان» لأحمد سعيد الرميثي، ونال 170 ألف درهم، وحل ثالثاً «زيورخ»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف درهم.

«داحس» بطل الموسم

وأكدت محامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي جدارتها في سباقات المحامل الشراعية بعد أن حصد المحمل «داحس» لقب الموسم، بعد حلوله أولاً في الترتيب العام في ختام سباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً لهذا الموسم، وبرصيد 204 نقاط في مختلف السباقات التي شارك بها خلال الموسم الحالي، وذلك على الرغم من ابتعاده عن منصة التتويج في سباق اليوم الوطني الذي أقيم أول من أمس.

شكر وتهنئة

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على رعاية ودعم سموه لمختلف السباقات التي ينظمها النادي، كما وجه الشكر إلى جميع الجهات الشريكة والداعمة، مؤكداً أن تضافر الجهود، السبب الرئيسي وراء النجاح الدائم لمختلف السباقات التي ينظمها النادي، كما وجه التهنئة للفائزين في سباق اليوم الوطني، ولمحامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي على فوز «داحس» بلقب بطل الموسم.

تقديم الأفضل

وأعرب أحمد الرميثي، عن سعادته بالنجاحات التي حققتها مختلف السباقات التي أقيمت منذ بداية الموسم الجاري وحتى الآن، مؤكداً أن النادي يسعى لتقديم الأفضل وتحفيز الجميع على المشاركة في كل السباقات البحرية التراثية، وقال: نتطلع لمواصلة النجاحات على صعيد سباقات الرياضات البحرية التراثية والسعي لزيادة قاعدة الممارسين وتعزيز ثقافة الاهتمام برياضة الآباء والأجداد إلى الأجيال الجديدة، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً مميزاً من عدد كبير من الشباب على الانخراط في السباقات البحرية بدليل ارتفاع أعداد المشاركين من البحارة في مختلف السباقات ليس في فئة 43 قدماً فقط وإنما في كل الفئات.

إشادة

أشاد أحمد الرميثي بالتزام جميع البحارة المشاركين باللوائح والقوانين المنظمة للسباق مما منح الجميع مبدأ تكافؤ الفرص وزاد من حدة الإثارة والمنافسة خلال سباق اليوم الوطني الختامي لموسم فئة 43 قدماً أو على مدار الموسم بالكامل.