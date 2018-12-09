مكاسب لرياضة الإمارات في مؤتمر الاتحادات العربية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت رياضة الإمارات مكاسب جديدة عندما أعلن الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية في افتتاح مؤتمر أمناء الاتحادات العربية المنعقد بفندق ماريوت الجداف بدبي عن اختيار اللواء م إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة نائباً لرئيس اتحاد الاتحادات العربية عن منطقة آسيا واللواء أحمد ناصر الريسي نائباً للرئيس عن منطقة أفريقيا.

وقال الأمير طلال إن هذا القرار جاء تتويجاً للجهود التي يبذلها كل من القرقاوي والريسي بدعم مسيرة الرياضة العربية وحرصهما على الارتقاء بمستوى رياضتنا لتواكب المستويات القارية والدولية، وقدم الأمير طلال الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللحنة الأولمبية الوطنية على رعايته الكريمة لهذا الحدث العربي الكبير، مؤكداً نجاح أي مؤتمر أو بطولة تستضيفهما دولة الإمارات بسبب توفر كل الإمكانيات والخبرات الكفيلة بتحقيق كل النجاحات والأهداف المرجوة.

كما قدم الشكر إلى الاتحاد العربي لكرة السلة ممثلاً باللواء م إسماعيل القرقاوي على استضافتهم للمؤتمر العربي ووضع كل الإمكانيات تحت تصرف اتحاد اللجان الأولمبية العربية والاتحادات العربية من أجل الوصول إلى النجاحات المطلوبة، وتطرق إلى بطولة دبي الدولية لكرة السلة والتي حققت نجاحات مدوية طيلة السنوات الماضية بفضل جهود القائمين عليها بتوفير كل فرص النجاح لهذا الحدث الفريد في المنطقة، وقام اللواء إسماعيل درويش أمين عام الاتحاد العربي للرياضات الجوية بتقديم عرض عن الدورة العربية الأولى للرياضات الجوية التي أقيمت الشهر الماضي.