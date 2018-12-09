«الكاراتيه» يحتفي بالرزوقي لفوزه بجائزة الإبداع والمنصب الدولي

المصدر: دبي-علي شدهان

احتفت أسرة «كاراتيه الإمارات» باللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحاد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، لفوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ومنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وسط حشد كبير من أبناء اللعبة في الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والحكام والمدربين، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي مساء الأربعاء الماضي في مبادرة مميزة جسدت عمق العلاقة بين مختلف أبناء «كاراتيه الإمارات»، حيث قدم الأعضاء، لوحة جميلة ضمت عدداً من الصورة الخاصة بالرزوقي في مناسبات رياضية سابقة، إضافة إلى قطع «كعكة» الاحتفال في ظل أجواء رائعة.

قيمة معنوية

وألقى الرزوقي كلمة، وجه فيها الشكر لكل من بادر وحضر احتفال تكريمه، مشدداً على أنه عمل وسيبقى يعمل من أجل صالح اللعبة على مختلف الأصعدة والمجالات محلياً وخارجياً، لافتاً إلى أنه يشعر بسعادة غامرة كون جهوده في هذا المجال لم تذهب هباء، معتبراً الفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، تكريماً يفخر به طوال حياته للقيمة المعنوية العالية للجائزة كونها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

وأشار الرزوقي إلى أن فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للمرة الثالثة على التوالي، يعتبر إنجازاً ليس شخصياً، بقدر ما هو إنجاز يحسب لرياضة الإمارات عموماً، والكاراتيه خصوصاً، نظراً لأن كل مَن يفز بمنصب خارجي، هو يمثل الإمارات في محفل رياضي خارجي، لافتاً إلى أن الفوز بأي منصب خارجي هدفه خدمة الرياضة في الدولة.

أفضل المكاسب

وشدد الرزوقي على انه سيبقى يعمل من أجل تحقيق أفضل المكاسب الممكنة للعبة الكاراتيه محلياً وخارجياً، وفي جميع القطاعات الفنية والإدارية والتنظيمية، منوهاً إلى أن جهوده في الفترة الماضية أثمرت عن تحقيق إنجازات إدارية مرموقة من خلال تبوؤ عدد من أبناء الإمارات مناصب مميزة في اتحادات العرب وآسيا والدولي، معتبراً ذلك مؤشراً قوياً على مقدرة أبناء الدولة على إنجاز المهام التي توكل إليهم بأفضل صورة.