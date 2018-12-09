«عربي الشطرنج» يعتمد روزنامة 2019 ورؤساء اللجان والأعضاء

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج روزنامة وبطولات 2019 خلال اجتماعها العادي بدبي على هامش البطولة العربية للشطرنج التي اختتمت منافساتها الأربعاء الماضي، وترأس الاجتماع الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج.

وحضره الأردني سامي خضر سفاريني النائب الأول للرئيس وحسين خلفان الشامسي الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية وبيرك باجالييف مستشار رئيس الاتحاد الدولي وأعضاء اللجنة التنفيذية، ويتضمن البرنامج بطولة العرب للفرق وبطولة الأندية العربية للرجال والسيدات بتونس من 20 - 30 مارس المقبل.

وينظم الاتحاد الأردني للشطرنج بطولة العرب للفئات السنية من 6 إلى 20 عاماً من 20 - 30 يوليو المقبل، وينظم الاتحاد الجزائري للشطرنج بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، وبطولات العرب للشطرنج السريع والخاطف 2019، واجتماع اللجنة التنفيذية واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج، مع دورة تأهيلية للحكام العرب خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر 2019.

وأشاد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، بالتنظيم الرائع والاهتمام المميز الذي حظيت به البطولة العربية للرجال والسيدات واجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج من قبل اتحاد الإمارات للشطرنج، مشيراً إلى أن هذا النجاح تعزز بتتويج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن بلقب البطولة وتأهله لمونديال 2019 في روسيا.

تطبيق التعديلات

واطلعت اللجنة التنفيذية على مشروع اللائحة الفنية، وتم الاتفاق على تطبيق التعديلات الجديدة لحين الاعتماد النهائي في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية، حيث تضمنت اللائحة استحداث بطولة جديدة لفئة تحت 6 سنوات ذكور وإناث، وفتح المشاركة في البطولات لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، بعد أن كانت محددة بنسبة تصل إلى 30% كحد أقصى.

واعتمدت اللجنة التنفيذية رؤساء وأعضاء اللجان في الاتحاد العربي، حيث ترأس الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس لجنة الأمور المستعجلة، وسامي خضر سفاريني رئيساً للجنة الفنية، وحكمنا الدولي سلطان علي الطاهر رئيساً للجنة الحكام، وتم تكليف خلود الزرعوني برئاسة اللجنة النسائية، وترأس الشادلي الرحماني من تونس اللجنة القانونية، وتم تكليف المهندس طلال الزعابي برئاسة لجنة التخطيط والاستراتيجية، ومحمد عبدالله من الصومال رئيساً للجنة الإعلامية.