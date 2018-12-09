ندية في ثاني أيام مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

شهدت منافسات مهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي»، أول من أمس، ندية حيث توزعت الألقاب على العديد من المرابط وملاك الخيول، وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس ‎إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وقصي عبيد الله وخالد العميري المدير العام لمربط عجمان، وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، وعامر الغيثي مدير الأنشطة في قناة الشارقة الرياضية.