منتخب المبارزة يغادر إلى القاهرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادر منتخب الإمارات للمبارزة للرجال الدولة متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، لإقامة معسكر خارجي استعداداً للبطولة العربية المفتوحة المقامة في تونس خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، يضم منتخبنا كلاً من اللاعبين عبدالله الحمادي، وخليفة الزرعوني «بني ياس»، وعمران شهدات «الشارقة»، والمدرب شريف محمود، وتشارك الإمارات في المنافسات بنوع واحد فقط من الأسلحة الثلاثة، وهو سيف المبارزة الايبيه للرجال (فردي وفرقي).

وأكد المدرب شريف محمود، أن اتحاد الإمارات للمبارزة وفر كافة الإمكانيات والأدوات اللازمة للمشاركة في المعسكر ثم في البطولة، كما قام بإعداد برنامج مميز لتدريب اللاعبين، حيث سيتدرب لاعبونا أبطال الأيبيه مع أبطال العالم في نفس الفئة.