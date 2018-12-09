شباب الأهلي يعتلي صدارة أقوياء اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

اعتلى فريق شباب الأهلي مساء أول من أمس قمة دوري رجال اليد في انطلاق الجولة الثالثة للمسابقة ورفع رصيده إلى 9 نقاط مثلت العلامة الكاملة عقب فوزه على فريق الظفرة صاحب الـ 3 نقاط، وبنفس الجولة ارتفع فريق العين للمركز الثاني برصيد 7 نقاط عقب فوزه على فريق الوحدة الأخير برصيد نقطتين وبنتيجة 13/‏23.

ولم يجد صعوبة فريق شباب الأهلي بتحقيق الفوز وبعقر داره على فريق الظفرة الجديد على ساحة اللعبة، ولكن فارق الخبرات وطموح شباب الأهلي للبقاء في القمة منحه حسم النتيجة بختام المباراة التي أدارها علي جعفر وياسر النقبي وعلى الطاولة نبيل عبد الله وسلمان عبدالله وراقبها عبد الله خميس وشهدها محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد ونبيل عاشور وناصر الحمادي.