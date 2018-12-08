خليفة سعيد سليمان يزور منصة تطوع الاولمبياد الخاص بدبي مول

المصدر: البيان الالكتروني

زار خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، منصة البرنامج التطوعي التي تقيمها اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص بدبي مول في إطار الجهود الرامية لزيادة أعداد المتطوعين والوصول للعدد المستهدف ألا وهو 20 ألف متطوع، لتقديم الدعم للحدث المرتقب، الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر مارس من العام المقبل بمشاركة 7500 رياضي يمثلون نحو 192 دولة.

والتقى خليفة سعيد سليمان خلال زيارته معالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، وعددًا من أعضاء اللجنة المنظمة والقائمين على دعم البرنامج التطوعي.

وأعرب خليفة سعيد سليمان عن اعتزازه باحتضان دولة الإمارات لأكبر حدث رياضي وإنساني في العالم، الحدث الذي يجسد روح التكافل الاجتماعي والتسامح التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

وقد أقامت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 البرنامج التطوعي في دبي مول على مدار يومي 7 و8 من شهر ديسمبر على منصة في الحديقة الخارجية للمول وبالقرب من النوافير الراقصة أمام برج خليفة في دبي، بهدف تشجيع الإقبال على العمل التطوعي الوطني والإنساني، وترسيخ قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، إذ يعتبر المتطوعون جزءًا من الألعاب العالمية الأكثر تضامنًا في تاريخ الأولمبياد الخاص منذ نشأة هذه الحركة قبل 50 سنة، وسيعمل الجميع من أصحاب الهمم وغيرهم على تنسيق الحدث وتقديمه بشكل يعكس مكانة دولة الإمارات وسمعتها العالمية العريقة في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث الرياضية والإنسانية في العالم.