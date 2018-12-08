«الوثبة» تحلّق بأول رموز الإيذاع في جائزة زايد الكبرى

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تواصلت أمس بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة، ولليوم الرابع على التوالي، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن، ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018-2019، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. وأقيمت المنافسات أمس في سن الإيذاع لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة، وذلك عبر 14 شوطاً في الفترة المسائية،

وأهدت «الوثبة» مالكها سالم سيف بن كليب الكتبي أول رموز سن الإيذاع بعدما نالت ناموس الشوط الرئيس الأول لتنتزع الرمز «خنجر»، بالإضافة إلى مليون درهم قيمة الجائزة المالية المخصصة للشوط.

وشهد الشوط الرئيس الثاني فوز «هجامة» لسيف علي راشد بن كليب الكتبي بخنجر الإيذاع الإبكار المهجنات ومليون درهم.

وتوج «الغزال» لسعيد مظفر العامري بناموس الشوط الرئيس الثالث للجعدان المحليات، وحصد رمز الشوط «درع» بينما انتزع «مشاكل» لمحمد راشد بن غدير الكتبي رمز الشوط الرئيس الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان الفائزين بالرموز عقب ختام الأشواط الرئيسية بحضور عبدالله المهيري الأمين العام لاتحاد سباقات الهجن.

من جهة أخرى، تنتقل منافسات جائزة زايد الكبرى إلى الميدان الغربي بالوثبة اعتباراً من اليوم مع بدء منافسات سن الثنايا لهجن الجماعة، التي تقام على مدار 30 شوطاً، منها 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية.