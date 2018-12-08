ولي عهد الفجيرة يشهد التصفيات الآسيوية لشباب الصالات

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مساء أمس انطلاق أولى مباريات تصفيات بطولة آسيا لكرة القدم عن مجموعة غرب آسيا لكرة الصالات التي استهلت بمباراة منتخب شباب الإمارات والمنتخب البحريني بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

كا شهد الإنطلاقة، الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة ومروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والعميد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات.

وأكد ولي عهد الفجيرة أن إقامة تصفيات بطولة آسيا لكرة القدم في إمارة الفجيرة يعد حدثا رياضيا هاما يرسخ مكانة الإمارات والفجيرة في المجال الرياضي وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ودعمه الدائم لترسيخ الثقافة الرياضية بين الشباب الإماراتي للوصول إلى الأهداف المرجوة بتحقيق الانتصارات المشرفة والقوية التي تعزز الحضور البارز لدولة الإمارات محليا وإقليميا ودوليا.

وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها اللجنة المشرفة على البطولة خاصة أنها تنظم للمرة الأولى في إمارة الفجيرة، مشيرا إلى أهمية تكريس البطولات الرياضية داخل الصالات لدورها في التشجيع على ممارسة العادات الصحية التي تسهم في تدعيم صحة المجتمع.

تكريم

وبين شوطي المباراة قام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بتكريم رؤساء الوفود المشاركة في البطولة السعودية والبحرين والكويت والعراق ولبنان والشركات والمؤسسات الراعية للبطولة.

وتوجه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على رعايته الكريمة للتصفيات، وإلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، وإلى مجلس الشارقة الرياضي والهيئة واتحاد الكرة على الدعم والتعاون المتواصل مع لجنة كرة قدم الصالات.

نتائج

وأسفرت نتائج مباريات أمس عن فوز منتخب السعودية على الكويت 4-1، وفي المباراة الثانية فاز المنتخب البحريني على منتخبنا الوطني 4-2، ويلتقي اليوم منتخبنا مع العراق والسعودية مع لبنان لتحديد وصافة وأبطال المجموعتين.