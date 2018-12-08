البرنامج التطوعي للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 يحط رحاله في دبي

المصدر: دبي - خالد المهيري

أطلقت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 برنامج تسجيل المتطوعين في دبي للعمل في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، التي تستضيفها أبوظبي من 14 إلى 21 مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي أقيم في «دبي مول» يوم أمس، وذلك بمشاركة نجمة منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE» ساشا بانكس، وشيخة القاسمي نجمة المنتخب الإماراتي لأصحاب الهمم، التي ستحمل شعلة الأمل في افتتاح البطولة. وهذه المرة الأولى التي يحل فيها البرنامج التطوعي للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 في دبي، بعد النجاح الكبير الذي حققه في العاصمة أبوظبي.

أكبر عدد

وقال محمد سعيد المنصوري، مدير برنامج المتطوعين للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، انهم سيتواجدون في «دبي مول» على مدار يومين لاستقطاب أكبر عدد من المتطوعين للحدث الكبير.

وأضاف «البرنامج خصص 10 محاور، وهم خدمات الاتصال والعمليات التشغيلية وخدمة الضيوف، والترجمة، والمراسم، ومرافقة الوفود، والخدمات الطبية، والفعاليات، والتكنولوجيا، والرياضة، حيث يستطيع المتطوع اختيار المحور الذي يناسبه».

وأكد المنصوري، أن البرنامج استقطب 13 ألف متطوع منذ انطلاقته، ونحن نهدف إلى الوصول إلى أكثر من 20 ألف متطوع.

سعادة بالغة

ومن جانبها، عبرت نجمة المصارعة الحرة ساشا بانكس، عن سعادتها البالغة بالوجود في الفعالية.

وأضافت: «العمل التطوعي مهم جداً، وأنا أدعو كل أفراد المجتمع لكي يتطوعوا في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019».