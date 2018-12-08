سلطان الجابر يتوّج الفائزين بلقب ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

توج أمس معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، واللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، والدكتور سالم الكعبي مدير عام «تدوير»، الفائزين في سباق الـ 42 كلم، لماراثون أدنوك أبوظبي في نسخته الأولى لفئة المحترفين.

وشارك في التظاهرة الرياضية عدد من المسؤولين يتقدمهم الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، والدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والدكتور علي النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، واللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وتوج العداء الكيني ماريوس كيبسريم والإثيوبية أبابيل يشانيه بلقب ماراثون أدنوك أبوظبي للعدائين المحترفين في فئتي الرجال والسيدات لمسافة 42 كلم.ـ

سعادة

ومن جانبه أعرب اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن سعادته بالمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي في نسخته الأولى، موجهاً التهنئة للجنة المنظمة للماراثون على النجاح التنظيمي الرائع للحدث العالمي، مشيراً إلى أن الماراثون اكتسب أهمية خاصة بإقامته بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين وبـ«عام زايد».