مطر الطاير يفتتح معرضي دبي لـ «بناء الأجسام» و«النشاط والحيوية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، افتتح مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، صباح أمس، فعاليات النسخة الثالثة من معرض دبي لبناء الأجسام ومعرض «النشاط والحيوية»، اللذين يقامان بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في قاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.

وتجوّل مطر الطاير في أروقة المعرض بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، والعقيد علي خلفان المنصوري من شرطة دبي، كما التقى الطاير مع البطل العالمي جاي كاتلر الفائز ببطولة العالم «مستر أولمبيا» أربع مرات، واستمع إلى شرح نيك بلاير مدير المعرض الذي كشف عن مشاركة أكثر من 200 عارض جاؤوا من أكثر من 30 دولة.

إشادة

وأشاد الطاير بما شاهده من حسن تنظيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من العارضين في مختلف مجالات هذا العالم، وأعرب عن سعادته باستمرار النجاح لهذا المعرض وقال: «إن النجاح الذي يشهده هذا الحدث المهم والنمو المستمر له بمشاركة هذا العدد الكبير من العارضين والإقبال الجماهيري الضخم يؤكد على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب حياة».

ووجه الطاير بأن يتم توسيع المساحة التي يقام عليها الحدث لتصل إلى 4 صالات بدلًا من 3 وذلك لاستيعاب العدد الكبير من العارضين والشركات من داخل وخارج الدولة، وكذلك الجمهور.