منصور بن محمد: التطوع يرسّخ قيم التعاون في المجتمع

المصدر: دبي ـ وام

أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بفكرة إنشاء منصات التطوع في مراكز التسوق بمناطق الدولة وتنظيم أنشطة وفعاليات تحفيزية للشباب للإقبال على العمل التطوعي الوطني والإنساني بهدف ترسيخ قيم التعاون والمودة بين مختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء أمس «منصة التطوع» في دبي مول التي تنظمها اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في مارس 2019 بمشاركة 7 آلاف رياضي من أصحاب الهمم يمثلون نحو 170 دولة بما فيها الإمارات.

وأعرب سموه عن ثقته بقدرة شباب الإمارات على تنظيم واستضافة وإدارة مثل هذه التظاهرات الرياضية وغيرها وتحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية من وراء تنظيم هذا المهرجان الرياضي لأصحاب الهمم الذين توليهم قيادتنا المعطاءة وحكومتنا كل الرعاية والاهتمام كونهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا، وتمنى للجنة العليا المنظمة للحدث النجاح والتوفيق في أداء رسالتها الوطنية على أكمل وجه.

واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته المنصة في «دبي مول» إلى شرح قدمه محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية «الأولمبياد الخاص» ذكر فيه أن اللجنة تقوم بتنظيم مثل هذه المنصات في مختلف مراكز التسوق والتجمعات في إمارات الدولة بهدف استقطاب 20 ألف متطوع من شباب الإمارات والشباب المقيمين للمشاركة في تنظيم واستقبال ضيوف الدولة المشاركين في هذا الحدث الرياضي الدولي الذي تحرص قيادتنا الرشيدة على إنجاحه، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان وحسن الاستقبال لهؤلاء الضيوف من أنحاء العالم.

وأكد محمد عبدالله الجنيبي أن اللجنة المنظمة ستواصل إقامة المنصات أسبوعياً وعلى مدار العام وصولاً إلى تحقيق الهدف المرجو بتطوع 20 ألف شاب من الجنسين وتشجيعهم على الانخراط بالعمل التطوعي، تجسيداً لروح التكافل الاجتماعي والتسامح الذي يتميز به مجتمع دولة الإمارات بجميع شرائحه وأطيافه.