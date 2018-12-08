الشارقة والنصر صراع على الصدارة في دوري اليد اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ساحات كرة اليوم إقامة مباراتين من العيار الثقيل تمثلان استكمالاً للجولة الثالثة لدوري رجال اليد وتقامان في الخامسة مساءً، حيث يواجه الشارقة حامل اللقب ضيفه فريق النصر، وهي مباراة تحمل طموحاً مشتركاً للفريقين، وهدف كل منهما تجاوز الآخر وحصد نقاط المباراة التي تضع الفائز على قمة البطولة بختام الجولة، حيث يحتل الشارقة المركز الخامس برصيد 4 نقاط والنصر الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يعتلي القمة بختام الجولة الثانية فريق الوصل برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي الوصيف بنفس الرصيد.

بينما المباراة الثانية تحتضنها صالة الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، فيستقبل فريق «فخر أبوظبي» الجريح طموح وطفرة فريق بني ياس في مواجهة أبناء العمومة.