النصر لـ«العميد» في ديربي السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق النصر فوزاً غالياً على جاره الوصل في ديربي «بر دبي» بنتيجة 88 ـ 69 في ختام الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام لكرة السلة في المباراة التي أقيمت مساء أول من أمس بصالة الوصل.

كما حقق الوحدة انتصاره الأول بالفوز على الظفرة بنتيجة «82 ـ 72» في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي، وعاد الشارقة من صالة بني ياس بانتصارٍ مستحق على أصحاب الأرض «88 ـ 65»، وواصل شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على العين «93 ـ 50» بصالة آل نهيان بالعين، وسجل البطائح انتصاره الثالث على التوالي على مضيفه الجزيرة «74 ـ 64».

وبهذه النتائج واصلت فرق شباب الأهلي والنصر والشارقة شراكتها على المركز الأول برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن الوصل في المركز الرابع.