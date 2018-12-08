لجنة «ألعاب الأندية» تجتمع مع الاتحادات العربية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم بنادي سيدات الشارقة، اجتماع هام بين اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والاتحادات العربية المشاركة في هذه الدورة التي تستضيفها إمارة الشارقة كل سنتين، وذلك للتنسيق حول الدورة المقبلة التي ستقام عام 2020.

علما أن ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، ستقوم خلال اجتماع رؤساء الاتحادات العربية غدا بتقديم عرض عن هذه الدورة التي حققت نجاحات كبيرة في الأعوام الماضية.

ومن جانبه ذكر العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة أن الاتحاد أعد فيلما وثائقيا لمدة عشر دقائق يتضمن برامج وإنجازات الاتحاد خلال العام الحالي على أن يعرض على رؤساء الاتحادات العربية خلال اجتماعهم المرتقب غداً.