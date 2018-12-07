مشاركة قياسية في بطولة اليوم الوطني للشطرنج بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار برنامجه الاحتفالي باليوم الوطني السابع والأربعين، ينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة، بطولة اليوم الوطني للشطرنج السريع، بمقر النادي في منطقة الممزر، وتعد بطولة اليوم الوطني من البطولات المصنفة دولياً وينظمها النادي سنوياً تزامناً مع هذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع وانطلقت منافساتها مساء أمس، وتستمر حتى الغد، وتشهد بطولة هذا العام مشاركة قياسية، حيث وصل عدد المشاركين عند إغلاق التسجيل 168 لاعباً ولاعبة يمثلون 22 جنسية ومن مختلف الأعمار، وتشارك الإمارات بـ 54 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة بالإضافة إلى أندية الجاليات بالدولة حيث تأتي الهند ثانياً من حيث عدد اللاعبين المشاركين 51 لاعباً ولاعبة والفلبين 11 لاعباً، ويدخل المنافسة، عدد من اللاعبين حاملي لقب البطولة في الأعوام الثلاثة الأخيرة وهم الاذربيجاني إيلمر ماجيراموف دورة 2013 والأستاذ الدولي الكبير إيجور ميدانوفيتش المصنف الأول في البطولة وفيكتور موسكالينكو (اسبانيا) ويشارك أيضاً الأستاذ الدولي الأذربيجاني الكبير إلمر ماجيراموف.

ويبلغ مجموع جوائز المسابقة 22 ألف درهم ويحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ قدره 5 آلاف درهم بالإضافة لكأس البطولة، كما خصصت إدارة النادي جوائز لأفضل لاعب ولاعبة وأفضل ناشئ وناشئة من الإمارات بالإضافة إلى جائزتين لأفضل لاعب ولاعبة من نادي دبي للشطرنج، وتقام البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات بزمن تفكيره قدره 15 دقيقة بالإضافة إلى 5 ثوان لكل نقلة، وتم إسناد رئاسة الحكام إلى الحكم الدولي الإماراتي سعيد يوسف شكري ويعاونه الدوليان جمال قاسم (اليمن) ووليد أبوعبيدة الأردن وحكمان محليان من الإمارات هما ماجد العبدولي وحمد الشيزاوي.