سالم يتزعم الشطرنج العربي ويعانق كأس زايد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تزعم فتى الإمارات الذهبي، اللاعب سالم عبد الرحمن، مع تتويجه بلقب البطولة العربية الفردية للرجال، التي اختتمت فعالياتها مساء أول من أمس بدبي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، كما ضمن سالم، بطاقة الـتأهل إلى مونديال الشطرنج بروسيا 2019، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، فيما أسفرت بقية نتائج البطولة العربية التي أقيمت نسختها الجديدة على كأس زايد، عن حصول الجزائري بلال بالحسيني على المركز الثاني والمصري أحمد عدلي على المركز الثالث، فيما توجت المصرية شاهنده وفاء بلقب السيدات والجزائرية أمينة مرزوق بالمركز الثاني والمصرية وفا شروق بالمركز الثالث والجزائرية صاربين لطرش بالمركز الرابع.

بوابة للمونديال

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي، أن تحوّل البطولة العربية إلى بوابة عبور إلى مونديال الشطرنج سيؤثّر إيجابياً على المستويات الفنية للبطولات المقبلة ويشكل حافزاً لكبار اللاعبين على المشاركة، وقال: كان هدفنا تأهل الأوائل إلى بطولة العالم، وهو مطلب عربي تحقق بعد سنوات طويلة، وكانت هناك جهود كبيرة مع الاتحاد الدولي الذي حضر مديره التنفيذي جانباً من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي وتم التأكيد على استمرار تأهل للاعبين من البطولات العربية إلى بطولات العالم.

أحقية إماراتية

ونوه الشيخ سعود المعلا إلى أن تتويج لاعب إماراتي بكأس زايد يؤكد أحقية الشطرنج الإماراتي في الصدارة العربية وتأهل مشرف لبطولة العالم، وقال: الشطرنج الإماراتي له بصمة كبيرة في اللعبة والتتويج بهذا اللقب مختلف لأنه تحقق في عام زايد وتزامناً مع احتفالات اليوم الوطني، والأهم أن نواصل العطاء لأن الدولة منحتنا كل شيء وعلينا أن نرد الجميل.

عودة سالم

ومن جانبه، أكد د.سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج أن لقب البطولة العربية أعاد سالم عبد الرحمن إلى الأضواء من جديد بعد فترة غياب طويلة بسبب ارتباطاته الدراسية، وقال: وصول سالم إلى نهائيات كأس العالم كان الخطوة الأولى ويجب أن يكون التحضير في مستوى الحدث وأن يكون حضورنا في المونديال ليس لمجرد المشاركة بل لتحقيق انجاز جديد لرياضة الإمارات وسنبذل كل جهودنا من أجل أن يصل إلى قمة الجاهزية، وقال المعيني إن نجاح سالم في تحقيق ذهبية بطولة كأس طيران الإمارات وذهبية الشطرنج على كأس زايد يثبت أن لاعبنا عائد بقوة إلى الساحة الشطرنجية الدولية، وأن الاتحاد سيحاول توفير كل الإمكانات من أجل مساعدته على تحقيق نتيجة مشرفة في مونديال روسيا العام المقبل وتحسين تصنيفه الدولي للاقتراب من نادي الـ50.

منافسة قوية

وبدوره، أكد بطل العرب، سالم عبد الرحمن أن المنافسة على اللقب جاءت قوية نظراً لمشاركة أفضل اللاعبين العرب مثل المغربي هشام الحمدوشي، وقال: لم ألعب الشطرنج الكلاسيكي منذ 4 أشهر بسبب التزاماتي الدراسية في الجامعة، لذا كنت متخوفاً قليلاً من البطولة، وفي الوقت نفسه تسلّحت بالثقة والعزيمة لتحقيق انجاز مهمّ لرياضة الإمارات، ونوّه سالم إلى انه على استعداد تام لاستعادة مستواه الحقيقي قبل نهائيات كأس العالم المقرر إقامته في روسيا سبتمبر المقبل، خصوصاً أنه سيتفرّغ للعبة في حال نجح في إكمال دراسته بنهاية العام الدراسي الجاري، مشيراً إلى أن لديه طموحاً كبيراً لتحقيق نتيجة مشرّفـة.

توضيح

كشف سالم عبد الرحمن أن مواجهة الجزائري بلال بالحسيني التي خسرها من أصعب مبارياته في البطولة، موضحاً أن الاستعداد لكل مباراة يختلف حسب طريقة لعب المنافس ويستغرق في ذلك بين 10 دقائق وأحياناً 5 ساعات.