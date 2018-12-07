تحدي «الزمن» يدشن خامس جولات مونديال الفورمولا1

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يدشن سباق الزمن الأفضل اليوم، منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، في مياه العاصمة أبوظبي، بمشاركة 19 زورقاً، والذي سيحدد من خلال نتائجه، أول المنطلقين في السباق الرئيس غداً، على لقب الجولة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الرئيس التنفيذي للنادي، وتنحصر المنافسة بين زوارق أبوظبي، حيث تحتل المراكز الأولى في الترتيب العام، ويأتي زورق أبوظبي 6، بقيادة شون تورنتي، في الصدارة برصيد 72 نقطة، وخلفه زورق أبوظبي 35، بقيادة إريك ستارك، برصيد 65 نقطة، وثالثاً زورق أبوظبي 5، بقيادة ثاني القمزي، ورصيده 54 نقطة، وتسعى زوارق أبوظبي إلى حسم المنافسة في هذه الجولة، وقبل نهاية البطولة بجولة، وتدخل التحدي زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم، ممثلة بزورق رقم 1، بقيادة الإيطالي أليكس كاريلا، وزورق 3، بقيادة البطل الإماراتي أحمد الهاملي، والذي أحرز المركز الثامن في جولة الهند الماضية، وعلى صعيد المنافسة على لقب السرعة للموسم الحالي ككل، فإن صاحب الصدارة في سباق الزمن، زورق أبوظبي 35، برصيد 67 نقطة، ويحل ثانياً زورق أبوظبي 6، برصيد 60 نقطة، وثالثاً زورق أبوظبي 5، برصيد 45 نقطة، أي أن الصدارة إماراتية لفريق أبوظبي في المراكز الأولى، في كل الألقاب، وبقي أن يعزز الفريق صدارته مع نهاية سباق أفضل زمن اليوم، كي يضمن انطلاقة متقدمة في السباق الرئيس غداً.