114 محملاً في سباق اليوم الوطني لـ«الشراعية 43 قدماً» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بمشاركة 114 محملاً، يقام اليوم سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمسافة 20 ميلاً بحرياً، وستكون نقطة الانطلاقة من جزيرة السعديات، أو من أعالي جزيرة الضبعية، حسب حالة الطقس، وصولاً إلى مقر النادي في منطقة كاسر الأمواج بكورنيش العاصمة، وخصص النادي 3 ملايين درهم جوائز للفائزين، وثلاث سيارات جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الجوائز المالية المخصصة لهم، حيث يحصل الأول على 210 آلاف درهم، والثاني على 170 ألف درهم، والثالث على 150 ألف درهم، ومن المقرر أن تحسم نتيجة السباق، هوية صاحب لقب بحار الموسم، الذي يتنافس عليه عدد كبير من البحارة، على متن مجموعة من المحامل المشاركة، ويتصدر المحمل «داحس» الترتيب العام بعد أول جولتين أقيمتا لهذه الفئة، برصيد 138 نقطة، ويأتي «عاتي» ثانياً برصيد 136 نقطة، ثم «أطلس» صاحب لقب الأريام ثالثاً برصيد 136 نقطة أيضاً، وتشير الأرقام إلى منافسة شرسة بين ثلاثي القمة، حيث يفصل بينهم نقطتان فقط، وطالب ماجد المهيري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، جميع المشاركين بالالتزام باللوائح الفنية والمواصفات الخاصة التي أقرتها اللجنة الفنية الخاصة عن السباقات بالنادي، ووجّه التهنئة إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السابع والأربعين، مؤكداً أنها مناسبة غالية، وتقدم مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، في قوة ووحدة الإمارات وشعبها، وأعرب المهيري عن ثقته في خروج السباق بالشكل المثالي.