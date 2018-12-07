13 توصية لـ «استشاري الشارقة» لتطوير الرياضة في الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بهدف مواصلة تطوير القطاع الرياضي، أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته أول من أمس، بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة، التوصيات الثلاث عشرة، التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة بشأن مناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي، وبحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال مناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي في الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع.

وترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة، وحضره كل من أعضاء اللجنة أحمد حسين بوكلاه ونوره بن خليف الطنيجي ووحيده محمدعبدالعزيز وعبدالعزيز النعيمي ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس، وقامت اللجنة خلال اجتماعها بصياغة ثلاث عشرة توصية على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة المجلس واطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من مقترحات بشأن التوصيات في ختام مناقشة كافة جوانب أعمال وإنجازات وتحديات الواقع الرياضي.

وأكدت اللجنة خلال إعدادها للتوصيات على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من تمكين ودعم لدور مجلس الشارقة الرياضي و(21) ناديا في إمارة الشارقة والتي تصب محاورها في مواصلة الرقي بخدمات المجلس وتطويره بما يخدم مسيرة التنمية والتطوير في المجالات الرياضية وزيادة رقعة الممارسين لكافة أنواع الرياضة على الامتداد الجغرافي للإمارة.

وأقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في نهاية الاجتماع صياغة ثلاث عشرة توصية تتناول أعمال ومهام واختصاصات المجلس مع أندية إمارة الشارقة تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته المقبلة لدراستها وإقرارها.