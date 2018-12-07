5 بطلات أولمبياد في «دبي الدولية للجمباز الإيقاعي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشارك 5 بطلات أولمبياد، في منافسات النسخة الثالثة من بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي، التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة، وينظمها نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والتي افتتحت أمس، وتستمر حتى الأحد المقبل، في صالة الشيخة هند المغطاة للألعاب الرياضية في شارع الوصل بدبي، واستقبل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، بطلات الأولمبياد المشاركات في البطولة، في مقر المجلس، وبصحبتهن نهى أبو شبانة عضو الاتحاد الدولي للجمباز الإيقاعي، رئيس الاتحاد المصري للجمباز الإيقاعي، وأنجل إلجاز مديرة نادي دو جيم، رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة.

مشاركة كبيرة

ويشارك في البطولة 497 لاعبة من 18 دولة من جميع أنحاء العالم، يتنافسن في فئتي الفردي والجماعي من مواليد 2005 حتى مواليد 2013، حيث سيكون للمشاركات خيارات متنوعة في عرض المهارات، التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق والشريط، وكذلك المزيد من الأساليب التي تختارها اللاعبات، كما تشهد البطولة، حضور العديد من مدربي الجمباز العالميين، ويهدف الحدث إلى رفع معايير الجمباز الإيقاعي على المستوى الدولي، انطلاقاً من الحرص الدائم على التميز والارتقاء بلعبة الجمباز الإيقاعي، وتطبيق أفضل الممارسات.

بطلات الأولمبياد

وتتضمن قائمة بطلات الأولمبياد المشاركات في البطولة، اللاعبة البولندية سيمونا بيتشيفا، الفائزة ببطولة العالم ثلاث مرات، وحائزة على الميدالية الأولمبية مرتين، والأوكرانية ناتاليا جو دونكو، الفائزة ببطولة العالم مرتين، وحائزة على مداليتين أولمبيتين، وحاملة لقب بطولة أوروبا في الجمباز الإيقاعي، والبيلاروسية ميلتينا ستانيوتا، فائزة ببطولة العالم وميداليتين أولمبيتين، والإسبانية كارولينا رودريغوس، الفائزة بثلاث ميداليات أولمبية، والبطلة الأولمبية الأذربيجانية مارينا دوروندا، والفائزة ببطولة أذربيجان ثلاث مرات متتالية.

استعراضات ومنافسات

وقدّمت الأوكرانية ناتاليا جو دونكو، فقرة استعراضية مثيرة، في حفل افتتاح البطولة، وتلتها منافسات الفئات من مواليد 2009 و2010 و2012، ثم تتويج الفائزات في هذه الفئة، وتلتها منافسات مواليد 2005 و2004 و2003، فيما تقام صباح اليوم منافسات مواليد 2008 و2009، وفي الساعة الثانية عشرة ظهراً، تقام منافسات مواليد 2010، كما تقدم الأذربيجانية مارينا دوروندا، والإسبانية كارولينا رودريغوس، فقرتين استعراضيتين، وتليها منافسات مواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007، وتقام غداً، المنافسات النهائية للبطولة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، ويقام حفل تتويج الفائزات في الساعة الثالثة والنصف عصراً، فيما تقام بعد غدٍ، منافسات فئة الماستر، التي تشارك فيها بطلات العالم والأولمبياد، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

شكر للدعم

وقدمت أنجل إلجاز، مديرة نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي، رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، لدعمه للبطولة، وقالت: يمثل الجمباز الإيقاعي، مزيجاً جمالياً، يجمع بين الرياضة والفن، وانطلاقاً من مكانة اللعبة الأولمبية في جميع أنحاء العالم، نعتقد في دوجيم، أنه من الضروري إطلاق منصة، لتكون مجالاً للتنافس بين لاعباتنا والمشاركات من جميع أنحاء العالم، من أجل تقديم عروض ومهارات تليق بمكانة هذه الرياضة المرموقة داخل الإمارات.

نجاح كبير

أكدت أنجل إلجاز أن النسختين السابقتين من هذه البطولة الرائدة، شهدتا نجاحاً كبيراً، ومن أجل الحفاظ على المستوى العالي الذي وصلت إليه البطولة، سوف يتم تنظيم المنافسات هذا العام، مع فريق عالمي مشهور متميز من الحكام الدوليين، بالإضافة إلى زيادة عدد المشاركات العالمية.