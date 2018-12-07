أبطال العالم يظهرون في معرض دبي لبناء الأجسام اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك كل من جاي كاتلر وكاي جرين، بطلي بناء الأجسام، المحترفين الأبرز على الساحة العالمية، في تمرين ثنائي، لتعزيز الكتلة العضلية، جمعهما معاً، ضمن موقع استثنائي، يطلّ على أحدث وجهات دبي الترفيهية، جزيرة بلو واترز، من مراس، وتحفتها عجلة «عين دبي»، حيث توجَّه اللاعبان إلى نادي ويرهاوس جيم، على الشاطئ للتمرين بالأوزان، واكتساب بعض السمرة تحت أشعة الشمس الدافئة، وجاءت هذه الخطوة، قبيل الظهور المرتقب للبطلين في معرض دبي لبناء الأجسام، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، المنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، اليوم وغداً.

وسينضم كاتلر وجرين، إلى قائمة كل النجوم ضمن هذه الفعالية المخصصة لبناء الأجسام واللياقة البدنية، حيث سيجتمع عشرات الآلاف من عشاق اللعبة من منطقة الشرق الأوسط، للاستمتاع بالمئات من عروض الهدايا المجانية، ومنافسات اللياقة البدنية، واللقاءات المباشرة، وجلسات الحوار، وغيرها الكثير.

وقال جاي كاتلر، حامل لقب «مستر أولمبيا» 4 مرات، والمسؤول الرئيس عن خطوط إنتاجه الخاصة بتصنيع المكملات الغذائية والملابس، فضلاً عن العديد من الأعمال التجارية الأخرى، غير ذات الصلة بعالم اللياقة البدنية: من الرائع أن أعود إلى دبي، وأتمرّن مع كاي في هذه المدينة الجميلة، وأنا في غاية الحماس، لتحقيق مشاركة ناجحة أخرى في معرض دبي لكمال الأجسام، الذي ينطلق اليوم، وقد يبدو أمراً جيداً، أن تتمرّن في الهواء الطلق، تحت أشعة الشمس، وأما عندما تحظى بفرصة لرفع الأوزان أمام هذا المبنى الرائع والإطلالات الخلابة، فهذا أمر آخر تماماً يفوق الخيال.