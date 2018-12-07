دبي تستضيف أكبر تجمع لبحث مستقبل الرياضة العربية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف الإمارات، من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، أكبر تجمع رياضي عربي، لبحث مستقبل الرياضة العربية، والمعوقات التي تعترضها، ووضع الحلول المناسبة للارتقاء بمنتخباتنا وأنديتنا، وتأهيلها للمنافسة قارياً ودولياً، بحضور 51 اتحاداً رياضياً و7 لجان أولمبية، بصفة مراقب، بالإضافة إلى أمين عام اتحاد التضامن الإسلامي، الذي سيحضر أيضاً كمراقب، ويعقد المؤتمر بفندق ماريوت الجداف بدبي، وهو موزع على ثلاث مراحل، الأولى، جلستان متتاليتان ظهر اليوم، مخصصة لأمناء السر، وفي المساء، سيكون هناك اجتماع مع فريقي العمل للدورة العالمية للأولمبياد الخاص، الذي سيقام في أبوظبي العام القادم، وأما المرحلة الثانية، تعقد غداً، ومخصصة للجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية، مع الاتحادات الرياضية العربية المشاركة في هذا الحدث، الذي تستضيفه إمارة الشارقة كل سنتين، والمرحلة الثالثة الأخيرة بعد غد، وهي مخصصة لرؤساء الاتحادات العربية، وتختتم بالتوصيات وتوزيع الشهادات.