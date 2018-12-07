4 مباريات في انطلاقة دوري الطائرة للسيدات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ينطلق اليوم، دوري الكرة الطائرة للسيدات، بمشاركة 10 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتضم الأولى فرق شباب الأهلي، وسيدات الوسطى، وايلد كاتس، الوصل، لا فيلا، وتجمع الثانية فرق الشارقة الرياضي للمرأة، سيدات الشرقية، اسبيريا، شيفروليه، شيكيز، وتشهد الجولة الافتتاحية، 4 مواجهات، يلتقي فيها سيدات الوسطى مع لافيلا، ووايلد كاتس مع الوصل، على ملعب صالة نادي الذيد للمرأة، فيما تلعب سيدات الشرقية مع شيكيز، واسبيريا مع شيفروليه، على صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، والجدير بالذكر، أن لائحة البطولة، تسمح بمشاركة لاعبتين في صفوف كل فريق خلال كل شوط، من مواليد الدولة أو المقيمات، إلى جانب لاعبة أجنبية محترفة، ويمكن أن يرتفع عدد اللاعبات من مواليد الدولة أو المقيمات، إلى ثلاث لاعبات.