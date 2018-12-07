مواجهتان في افتتاح ثالث جولات دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تنطلق اليوم، الجولة الثالثة من بطولة دوري الرجال لكرة اليد، بإقامة مباراتين، يلتقي فيهما شباب الأهلي، بصالته، مع فريق الظفرة، الوافد الجديد على المسابقات هذا الموسم، فيما يستقبل فريق الوحدة، الوافد الجديد أيضاً، فريق العين، في لقاء ديربي خاص جداً، ويحتل شباب الأهلي مركز الوصافة، بفارق الأهداف عن الوصل، ولكل منهما 6 نقاط، تمثل العلامة الكاملة للفريقين، بختام الجولة الثانية، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، بينما فريق الظفرة الثامن برصيد نقطتين، وأما العين يحل رابعاً برصيد 4 نقاط، في مضيفه اليوم الوحدة، يأتي تاسعاً بنقطة واحدة، وتستكمل الجولة الثالثة غداً، بمباراتين أيضاً، حيث يستقبل الشارقة، حامل اللقب، فريق النصر، ويلعب بني ياس مع مضيفه الجزيرة، ويغيب عن الجولة فريق الوصل، المتصدر بفارق الأهداف.