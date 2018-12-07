80 لاعباً في بطولة الإمارات ماسترز للتنس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انطلقت أمس، بطولة الإمارات ماسترز للتنس على ملاعب نادي ليجرلاند بنادي النصر وتختتم غدا، تحت رعاية الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، و بمشاركة 80 لاعبا في 12 فئة عمرية وتبلغ جوائزها المالية 100 ألف درهم، كشف اتحاد اللعبة عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي أمس تحدث خلاله ناصر المرزوقي أمين عام الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة وصلاح البراملي رئيس اللجنة الفنية.

النظام العالمي

وأكد ناصر المرزوقي أن البطولة تقام على طريقة بطولة الماسترز العالمية في نهاية موسم التنس (الشهر الجاري) وبمشاركة 8 أفضل لاعبين مصنفين الأوائل على الإمارات في كل فئة بنظام المجموعتين بواقع لاعبين في كل مجموعة، ويخوض كل لاعب 3 مباريات ثم بنظام خروج المغلوب في الأدوار المتقدمة، مشيرا إلى أن البطولة تأتي ضمن خطة العمل في اتحاد التنس لتطوير اللعبة على الصعيد المحلي والتركيز على الفئات العمرية الصغيرة التي تمثل القاعدة الأساسية لخلق جيل واعد من اللاعبين المتميزين وأنه سيتم تنظيم بطولات في شكل تجمعات للفئتين تحت 8 و10 سنوات على هامش البطولات التي تستضيفها الإمارات على مدار العام مثل بطولة سوق دبي الحرة للتنس وبطولة مبادلة وبطولة الحبتور لتنس السيدات.

بطاقة دعوة

وأوضح المرزوقي أن من شروط بطولة الإمارات ماسترز مشاركة لاعب إماراتي ببطاقة دعوة في كل فئة، حيث يشارك عبد الله عبد العزيز في فئة تحت 12 عاماً، وعبد الله المرزوقي تحت 14 عاماً، وأحمد يوسف تحت 16 عاماً، وشيخة الجناحي تحت 14 عاماً (فتيات) وفي فئة الرجال محمد أهلي، وفهد الجناحي وعمر بهروزيان ويقوم على البطولة لجنة منظمة، برئاسة ناصر المرزوقي، وتضم اللجنة الفنية كلاً من صلاح البراملي «مدير البطولة»، وانجم زيا وكارلوس لونا، وخافيير فيرير، وميثم محمد «الحكم العام»، وماريو ديفيرا «منسق الحكام»، وأكد المرزوقي أن هناك حرصاً كبيراً من الهيئة العامة للرياضة ومن مجلس دبي الرياضي على تنظيم قطاع الأكاديميات وتعزيز دوره في تطوير اللعبة.

140

أكد صلاح البراملي أن مشاركة لاعب إماراتي في كل فئة من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى اللاعبين المواطنين ويمنحهم فرصاً أكثر للاحتكاك وكسب الخبرة، مشيراً إلى أن اتحاد التنس قام بتنظيم 140 بطولة في الموسم الماضي في فئة المدارس وتحت 12 عاماً وتحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً وتحت 18 عاماً والرجال والسيدات وفوق 35 عاماً.